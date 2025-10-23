Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Chauncey Billups, entrenador de los Blazers, y Terry Rozier, base de Miami Heat. Afp
NBA

Detenidos un jugador y un técnico de la NBA por su relación con casos de apuestas

Terry Rozier, base de Miami Heat, y Chauncey Billups, técnico de los Trail Blazers, serían parte de las más de 30 personas involucradas en la trama

C. P. S.

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:34

La NBA vuelve a verse sacudida por un nuevo escándalo de apuestas ilegales. Terry Rozier, base de Miami Heat, y el exbase y actual entrenador ... de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, han sido detenidos por el FBI debido a su presunta implicación en una red de apuestas clandestinas, según publica ESPN. Este nuevo episodio se suma a una serie de casos parecidos que han golpeado a la mejor liga de baloncesto del mundo en los últimos tiempos, y ocurre dos días después de que comenzase la nueva temporada 2025-26.

