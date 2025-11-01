Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luka Doncic celebra un triple frente a los Grizzlies. Afp
Baloncesto

El brutal arranque de temporada de Doncic deja alucinada a la NBA

El esloveno ha firmado 136 puntos en sus tres primeros partidos, con un promedio de 45,3 para seguir haciendo historia

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:54

Luka Doncic sigue haciendo historia en la NBA. Tras perderse los tres últimos duelos de los Lakers por un esguince en un dedo de la ... mano izquierda y una contusión en la parte inferior de la pierna izquierda, el esloveno ha vuelto tal y como se fue. Regresó ante los Grizzlies para firmar una nueva actuación estelar que le permite seguir batiendo récords y colocarse a la misma altura que leyendas como Wilt Chamberlain, Kobe Bryant o Michael Jordan.

