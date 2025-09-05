Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El prometedor Sergio de Larrea se abraza a Willy Hernangómez tras consumarse el fracaso de España con la derrota ante Grecia. EFE

Los motivos del naufragio de España en el Eurobasket

Una selección físicamente inferior a las grandes potencias y corta de argumentos ofensivos mancha su espléndido palmarés

Ángel Resa

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:10

Suena ventajista, pero se veía venir. Aunque tampoco se antojaba probable el título continental de 2022 y España alzó el inesperado trofeo de manera admirable. ... Esta vez el cántaro se ha roto antes de alcanzar la fuente. Los equipos de Sergio Scariolo llevan el motor diésel de serie, acostumbran a arrancar despacio y adquieren velocidad de crucero para pisar la línea de meta como auténticos bólidos. Sin embargo, el inicio desalentador en este Eurobasket, traducido en derrota tras un debut indecoroso ante la modesta Georgia, se ha cobrado el altísimo peaje de laeliminación prematura.

