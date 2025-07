Ricky Rubio, muy cerca de volver al Joventut tras un año fuera del baloncesto

El regreso de Ricky Rubio (Masnou, Barcelona, 1990) a las pistas de baloncesto parece inminente, y lo hará en la que siempre fue su casa, ... el Joventut de Badalona. Según apuntan medios locales y deportivos, el base habría alcanzado un acuerdo con la Penya para la próxima temporada y pondría así fin a más de 12 meses apartado de las pistas.

Ricky solo tenía 14 años cuando debutó por primera vez con el Joventut. Aquel año cambió su vida para siempre. La temporada siguiente formó parte del primer equipo y a partir de ahí su carrera fue creciendo poco a poco hasta llegar a la NBA previo paso por el Barça.

Tras proclamarse campeón del mundo en 2019, la carrera de Ricky sufre un antes y un después. Las lesiones y la salud mental opacaron los que debían ser los mejores años del base español, que buscó refugio en España tras verse implicado en varios traspasos en la liga americana y no disfrutar de una estabilidad.

Ricky regresó al Barça pero no recuperó el nivel mostrado en su primera etapa. Más de un año después de su último partido, en el tercer partido de las semifinales de la Liga Endesa que el equipo catalán perdió contra el Real Madrid, todo apunta a que el base está cerca de anunciar su regreso al baloncesto profesional.

Hace unas semanas, el jugador dejaba un enigmático mensaje en sus redes sociales con el que ya se intuía que Ricky iba a tomar una decisión inminente respecto a su futuro. «Me he tomado este año para reflexionar sobre mi carrera y mi vida y me he dado cuenta de que si he llegado adonde estoy hoy no es por las asistencias que he dado, sino por las asistencias que he recibido. Esto no es un adiós, es un agradecimiento a toda la gente que me ha ayudado a lo largo del camino», escribió entonces. Si firma con la Penya su debut llegaría en septiembre.