Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Roman Sorkin, del Maccabi, en acción ante Mouhamet Diouf, de la Virtus. Jennifer Lorenzini (Reuters)
Baloncesto

La Euroliga considera seguro jugar en Tel Aviv y devuelve a casa a los equipos hebreos

Una delegación de la directiva estuvo la semana pasada en la ciudad israelí y da el visto bueno para acoger partidos desde el 11 de diciembre

Iván Benito

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:19

Comenta

La Euroliga entiende que no hay riesgo en Tel Aviv. Una delegación de la directiva pasó la semana pasada dos días en la ciudad israelí ... y dio el visto bueno para que la máxima competición continental regrese a Israel dos años después. El propósito de regresar a partir de diciembre se llevará a cabo dentro de dos jornadas. El Maccabi, como símbolo del orgullo nacional, hará los honores y recibirá al Asvel de vuelta a la Mano de Elías el día 11 de diciembre, en una cita en la que será recibida como una fiesta para el pueblo hebreo. El Hapoel hará lo propio la siguiente semana ante el Estrella Roja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  3. 3 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  4. 4

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  5. 5 Retiran una popular sopa vendida en Andalucía por la presencia de piezas de metal y caucho
  6. 6

    Un recurso complica el estudio de opciones para la Nueva Rosaleda en Málaga
  7. 7 El cáncer de próstata: la enfermedad silenciosa que afectará a uno de cada ocho malagueños
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 Desconvocada la huelga de conductores de la EMT para las fechas clave prenavideñas
  10. 10 La investigación por las cuatro muertes de Torrox apunta a una instalación defectuosa en el termo de gas para calentar el agua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Euroliga considera seguro jugar en Tel Aviv y devuelve a casa a los equipos hebreos

La Euroliga considera seguro jugar en Tel Aviv y devuelve a casa a los equipos hebreos