El Ciudad de Córdoba y La Salle ganan el torneo Futuros Cracks

El Pabellón Queipo de Llano y las instalaciones de Ciudad Jardín de Málaga se convirtieron el pasado fin de semana en el epicentro del baloncesto ... base andaluz con la celebración de la IV edición del Torneo «Futuros Cracks del Baloncesto-Mudanzas Santa Bárbara», organizado por el Club Deportivo La Goleta. Más de 300 jugadores y 24 equipos participaron en una cita que volvió a combinar competición y convivencia, reuniendo a más de 2.000 personas entre jugadores, familiares y aficionados.

La jornada del sábado estuvo dedicada a la fase de grupos, en la que se definieron los cruces para una emocionante fase final el domingo, donde se vivieron partidos de gran nivel y un ambiente excepcional.

Ampliar Público y equipos participantes, en la grada del Queipo de Llano. SUR

En el plano deportivo, los campeones fueron el CB Ciudad de Córdoba, en categoría masculina, y el Baloncesto La Salle, en categoría femenina. Más allá de los resultados, el torneo volvió a ser una auténtica fiesta del baloncesto, demostrando el enorme talento y la pasión de los más jóvenes, así como el espíritu deportivo que caracteriza a esta competición.

La afición llenó las instalaciones deportivas de Málaga, gracias al impulso del Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga y al compromiso de Mudanzas y Transportes Santa Bárbara, empresa malagueña que, por tercer año consecutivo, apuesta decididamente por el deporte base.

El Club Deportivo La Goleta, con su equipo humano al frente de la organización, culmina con éxito su cuarta edición del torneo, consolidando un evento que año tras año crece en participación, nivel y repercusión.