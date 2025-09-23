Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chus Mateo, durante la rueda de prensa de presentación como nuevo seleccionador español de baloncesto. Efe
Selección

Chus Mateo: «Estoy dispuesto a dejarme el pellejo por la Federación»

El exentrenador del Real Madrid ha sido presentado como nuevo seleccionador español de baloncesto con la idea de trabajar con su «propio sello»

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:10

Después de más de una década, la selección española de baloncesto tiene un nuevo líder. La expectación en el Museo de la FEB de Alcobendas ... era enorme para asistir a la toma de posesión del nuevo seleccionador. El exentrenador del Real Madrid, Chus Mateo, es el encargado de sustituir a Sergio Scariolo. Hace apenas tres meses se había quedado sin trabajo, pero ahora se encuentra ante una oportunidad única en la que está «dispuesto a dejarse el pellejo», tratando de poner su «propio sello».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  2. 2 Condenan a los padres de la bebé a la que quemaron el 42% del cuerpo con agua hirviendo: 16 años de cárcel para él y 4 para ella
  3. 3 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  4. 4

    La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga
  5. 5 90 euros por una foto, 66 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga?
  6. 6

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  7. 7 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  8. 8

    Málaga empieza a multar con cámaras por saltarse semáforos en cruces conflictivos: hasta 200 euros y cuatro puntos menos
  9. 9 «San Diego Comic-Con Málaga ha llegado a 120.000 asistentes, que era nuestro objetivo de 2027»
  10. 10

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Chus Mateo: «Estoy dispuesto a dejarme el pellejo por la Federación»

Chus Mateo: «Estoy dispuesto a dejarme el pellejo por la Federación»