Los jugadores alemanes celebran su victoria ante Turquía en la final de Eurobasket. Efe
Eurobasket 2025

Alemania prolonga su edad de oro reinando también en Europa

La selección dirigida por Álex Mumbrú derrota en la final a una gran Turquía para conseguir el segundo Eurobasket de su historia

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:08

Primero conquistó el mundo y ahora también reina en Europa. La selección alemana, entrenada por el español Álex Mumbrú, consiguió el segundo Eurobasket de su ... historia tras imponerse este domingo en una apasionante final a Turquía (83-88). Una sensacional reacción a tiempo del MVP del torneo, Dennis Schröder, le dio el título al combinado germano en un duelo que no se decidió hasta el último suspiro. Alemania se confirma como la nueva dominadora de esta era.

