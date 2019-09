Azahara Muñoz y el equipo europeo, ante el reto de destronar a EE.UU en la Solheim Cup Azahara Muñoz, segunda sentada por la izquierda, con el resto del equipo europeo. / SOLHEIM CUP La malagueña comienza mañana en el campo escocés de Gleneagles su tercera participación en la que está considerada la Ryder femenina JUAN CALDERÓN MÁLAGA. Jueves, 12 septiembre 2019, 10:42

La Solheim Cup, considerada la Ryder Cup femenina, se disputa este año en Gleneagles, Escocia, desde mañana hasta el próximo domingo. Allí estará la malagueña Azahara Muñoz con el equipo europeo dispuesta a acabar con el dominio de las dos últimas ediciones del conjunto de Estados Unidos.

Muñoz llega a la gran cita del golf femenino después de una temporada en la que ha ido de más a menos, pero en la que en las últimas semanas ha recuperado sensaciones. Será su cuarta participación en este torneo que enfrenta a las mejores jugadoras europeas frente a las mejores estadounidenses. Catriona Mathew y Julie Inkster capitanean dos selecciones que aspiran a levantar un trofeo que Estados Unidos ha obtenido en diez ocasiones por cinco de las europeas.

Muñoz entró en el equipo europeo gracias a el mejor comienzo de su carrera profesional. En los dos primeros meses de la temporada fue la sensación del circuito LPGA al acabar entre las seis primeras en los cuatro de los seis primeros torneos de la temporada, con una tercera posición en el HSBC Women's World Championship y un segundo puesto en el KIA Classic. También hay que destacar el octavo puesto en el LPGA MEDIHEAL Championship (California) y el sexto lugar en el Pure Silk Championship (Virginia).

La etapa veraniega del circuito no se le dio tan bien, de hecho no pasó el corte en el Evian Championship, el cuarto grande de la temporada. A pesar de esto, se repuso y llega a la Solheim Cup después de acabar entre las quince mejores en el Cambia Classic disputado en Portland hace un par de semanas. Muñoz ya sabe lo que es ganar la Solheim Cup, pues formó parte del equipo europeo que se hizo con el título en 2011 y 2013, aunque no fue seleccionada en 2017, la última vez que Europa logró vencer al combinado estadounidense.

Respecto al equipo europeo, la jugadora más destacada del momento es la también española Carlota Ciganda, ya que es la que mejor posición ocupa en la clasificación mundial (13ª) y lidera el Ladies European Tour para la clasificación Solheim. La jugadora de San Pedro, por su parte, es la tercera mejor europea en la lista de ganancias de la LPGA, sólo superada por Carlota Ciganda y la francesa Celine Boutier (20), que también ha sido seleccionada, aunque por una invitación de la capitana Catriona Matthew. El resto del equipo lo forman Anne Van Dam y Caroline Hedwall,Charley Hull, Georgia Hall, Caroline Masson, Anna Nordqvist, Suzann Pettersen, Jodi Ewart y Bronte Law.

El torneo se podrá seguir en directo por televisión a través del canal Movistar Golf. Tras la presentación oficial que se realiza hoy a las 18.00 horas. Ya mañana comienza la competición y Movistar Golf conectará con el Gleneagles de 9.00 horas a 19.30 horas, mientras que el domingo 15, en el que se disputa la jornada final, la retransmisión televisiva irá desde las 12.00 horas hasta las 18.00 horas. El sistema de competición estará dividido en tres jornadas. En las dos primeras se disputarán cuatro 'foursomes' matinales y cuatro 'fourballs' vespertinos, mientras que en la tercera y última se celebrarán doce partidos individuales.