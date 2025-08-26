El árbitro inteligente

¿Qué hacemos con las manos de los futbolistas? A cada jornada del calendario de partidos sigue, inevitablemente, una semana cuando menos, llena de una ... serie de debates y tertulias en televisión que mantienen enrarecido el ambiente, casi siempre con el árbitro como víctima propicia ante los clubes, los 'grandes' sobre todo, si no es el propio CTA el que complica aún más la situación.

Teníamos cierta esperanza de que los nuevos ejecutivos del colectivo arbitral pudieran poner orden. Pero he aquí que nos sorprenden con una serie de nuevas normas que, en realidad, no se entienden ni tienen sentido. ¿A qué viene eso de dejar huérfanos del apellido materno a los colegiados? Que sepamos nada tienen que ver las madres como no sea en ese insulto tan proverbial entre los mismos jugadores en el campo de fútbol. No creo que pretendan arreglar el desaguisado del colectivo arbitral con decisiones tan ajenas a la realidad. Por esta vez, y que sirva de precedente, voy a salir en defensa de los árbitros: además de la supresión de ese segundo apellido, otra norma es el limite de ocho segundos en el saque del portero, la atención máxima a los golpes en la cabeza de un jugador que obligan a la interrupción inmediata del partido, la aplicación del tiempo que se pierde en los cambios o en las paradas de hidratación y, por si no fuera bastante, ha de estar pendiente de cualquier incidencia en las gradas.

Según estas normas, el árbitro ha de estar pendiente, sin dejar de correr, de siete cosas a resolver en cuestión de segundos y atento también a lo que pudiera sugerirle el VAR, que no siempre ayuda, sino todo lo contrario.

A la vista de todo esto sólo se me ocurre pensar que una probable mejora del estamento debe empezar por una más estricta selección de aspirantes a pitar un día en Primera División. Se trata, sencillamente, de que además de dominar el reglamento han de tener la formación, personalidad y valentía para pitar lo que ve. O sea, un árbitro inteligente. Que el artificial no tardará en llegar.