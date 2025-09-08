Xiaomi Redmi Watch 5 Active: Análisis del smartproper_noun_0 con pantalla grande y llamadas Bluetooth por menos de 30 €
El Xiaomi Redmi Watch 5 Active combina una pantalla grande, llamadas Bluetooth y una autonomía sobresaliente para ofrecer una experiencia completa y práctica por menos de 30€.
Redacción De Tiendas
Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:16
El Xiaomi Redmi Watch 5 Active se presenta como una opción muy atractiva para quienes buscan un reloj inteligente completo sin gastar demasiado. ... Este modelo destaca por su pantalla LCD de 2 pulgadas, notablemente más grande que la de muchos competidores, lo que facilita la lectura de notificaciones y el acceso a las funciones diarias. Su diseño ovalado y ligero lo hace cómodo para el uso diario, mientras que la resistencia al agua de 5 ATM permite llevarlo tanto en la piscina como bajo la ducha sin preocupaciones.
Uno de los puntos fuertes del Redmi Watch 5 Active es su autonomía: la batería puede durar hasta 18 días, superando ampliamente a otros relojes inteligentes de precio similar. Además, integra funciones avanzadas como llamadas Bluetooth con cancelación de ruido, monitorización de frecuencia cardíaca, seguimiento del sueño y más de 140 modos deportivos. La compatibilidad con asistentes de voz y la posibilidad de personalizar la esfera lo convierten en un dispositivo versátil, ideal tanto para quienes priorizan la salud y el deporte como para quienes buscan comodidad en la gestión de notificaciones y llamadas desde la muñeca. Todo esto, a un precio que ronda los 30€, lo posiciona como una de las mejores alternativas en relación calidad-precio dentro del segmento de relojes inteligentes para hombre.
Más de 140 modos deportivos
UNA APUESTA SEGURA PARA EL DÍA A DÍA
El Xiaomi Redmi Watch 5 Active representa una solución práctica para quienes buscan un reloj inteligente funcional sin realizar una gran inversión. Su pantalla LCD de 2 pulgadas, la autonomía de hasta 18 días y la posibilidad de realizar llamadas Bluetooth con cancelación de ruido son ventajas que marcan la diferencia frente a otros modelos de su rango de precio. La variedad de modos deportivos, la monitorización de salud y la resistencia al agua añaden versatilidad para el día a día y el ejercicio ligero. Aunque los materiales no alcanzan el nivel de la gama alta, la experiencia general es positiva y cumple con creces para un uso cotidiano, convirtiéndolo en una opción recomendable por su relación calidad-precio.
Xiaomi Redmi Watch 5 Active
