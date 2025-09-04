Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

No te pierdas este ventilador de cuello: frescura portátil y segura para el verano

El Dneneller Ventilador de Cuello combina un diseño sin aspas seguro y ligero con una batería de larga duración para ofrecer frescura continua tanto en interiores como en exteriores.

Redacción De Tiendas

Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:58

Este Ventilador de Cuello se ha convertido en una opción destacada para quienes buscan refrescarse de forma cómoda y práctica durante los ... días más calurosos. Este modelo portátil, con una batería de 6000 mAh y diseño sin aspas, promete hasta 18 horas de uso en modo suave, permitiendo disfrutar de una brisa constante tanto en interiores como en exteriores. Su estructura ligera y ergonómica (solo 280 gramos) facilita el uso prolongado sin molestias, y la protección contra atrapamiento del cabello lo hace seguro incluso para personas con melena larga o niños.

