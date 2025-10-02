Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Tecnologia en el hogar

No te pierdas estas luces exteriores con sensor de movimiento para pisar seguro y disuadir a las visitas indeseadas

¿Has pensado en cómo una luz exterior con sensor de movimiento puede mejorar la seguridad y comodidad de tu espacio al aire libre? Algunas opciones destacan por su durabilidad y facilidad de instalación en jardines, patios o entradas.

Redacción De Tiendas

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:11

A la hora de reforzar la seguridad y la comodidad en espacios exteriores, las luces con sensor de movimiento se han convertido en ... una solución práctica y eficiente. Este tipo de iluminación se activa automáticamente al detectar presencia, lo que ayuda a disuadir visitas no deseadas y a facilitar el paso en zonas oscuras sin necesidad de interruptores. Gracias a la tecnología LED y a los sensores integrados, estas lámparas ofrecen una excelente combinación de bajo consumo, alta luminosidad y funcionamiento adaptado a las necesidades del usuario.

