Los mejores termostatos wifi para controlar la calefacción desde tu teléfono móvil

Controlar la temperatura del hogar desde el móvil es una opción cada vez más habitual gracias a los termostatos wifi. Estos dispositivos permiten gestionar ... la calefacción a distancia, programar horarios personalizados y ajustar el consumo energético según las rutinas diarias. Es posible modificar la temperatura desde cualquier lugar, ya sea mediante una app o con asistentes de voz, lo que permite mantener un ambiente confortable de forma remota.

Esta selección presenta modelos con diferentes características técnicas y niveles de integración, adecuados para distintos sistemas de domótica y necesidades de gestión térmica.

TERMOSTATO INTELIGENTE GARZA CON PANTALLA TÁCTIL

Con pantalla táctil LCD y conectividad wifi, el termostato Garza Smart permite controlar y programar la calefacción desde la app o mediante asistentes de voz. Ofrece regulación precisa de temperatura entre 5 y 35 ºC, protección anticongelación y dos opciones de alimentación. Su diseño compacto facilita su integración en cualquier hogar.

TERMOSTATO INTELIGENTE DE BEOK CONTROLS

Con conectividad wifi y control por voz, el termostato BEOK CONTROLS destaca por su programación flexible y manejo remoto desde la app Tuya o Smart Life. Permite ajustar la temperatura, compartir el control con otros usuarios y regular el brillo de la pantalla, ofreciendo una gestión eficiente y personalizada para sistemas de calefacción de caldera y agua.

TERMOSTATO WIFI DE BEOK CONTROLS

El termostato WiFi a batería de BEOK CONTROLS incluye control por voz compatible con Alexa y Google Assistant, programación desde las apps Tuya o Smart Life y aviso de batería baja. Permite ajustar la temperatura de la caldera de forma remota.

TERMOSTATO INTELIGENTE DE MEROSS PARA CALEFACCIÓN WIFI

Gracias a su compatibilidad con Apple HomeKit, Alexa y Google Assistant, el termostato wifi de pared Meross permite gestionar la calefacción de calderas de gas y agua desde cualquier lugar. Incorpora pantalla digital táctil, detección de ventanas abiertas y doble sensor de temperatura, asegurando un control preciso y eficiente en la regulación térmica del hogar en todo momento.

TERMOSTATO INTELIGENTE NETATMO PARA CALEFACCIÓN

Gracias a su diseño firmado por Philippe Starck, el termostato inteligente Netatmo integra conectividad wifi y control remoto mediante app o asistentes de voz. Permite programación personalizada, ajuste automático según la temperatura exterior y registro del consumo energético. Incluye baterías adicionales y accesorios para una instalación sencilla, ofreciendo una gestión eficiente y elegante de la calefacción doméstica.

TERMOSTATO PROGRAMABLE OCEANLEND PARA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Con compatibilidad con la app Tuya y control por voz Alexa, este termostato inteligente WiFi de Oceanlend permite gestionar calefacción y refrigeración desde cualquier lugar. Su programación semanal flexible, doble alimentación USB o batería y funciones como bloqueo infantil y protección contra heladas aportan comodidad y seguridad en la regulación digital de temperatura para calderas de gas domésticas.

TERMOSTATO INTELIGENTE KETOTEK CON CONTROL POR VOZ

Diseñado con conectividad wifi, el termostato KETOTEK integra control por voz Alexa y app Smart Life para una gestión remota precisa. Permite programación semanal flexible, modos manual y vacaciones, y calibración de temperatura. Incluye bloqueo infantil y memoria de apagado, ofreciendo una regulación digital avanzada para calderas de agua y gas con alta precisión y diversas opciones de personalización.

TERMOSTATO INTELIGENTE INALÁMBRICO PNI

Diseñado con conectividad WiFi y control desde la app Tuya Smart, el termostato inteligente PNI CT36 inalámbrico ofrece una pantalla iluminada y ajustes precisos de temperatura. Su función anticongelante y la posibilidad de programación diaria o semanal aportan confort térmico constante. Incluye accesorios para montaje en pared o sobremesa, facilitando la integración en cualquier espacio doméstico.

TERMOSTATO INTELIGENTE DE PARED MEROSS

Con un panel táctil minimalista y conectividad WiFi, este termostato inteligente para calefacción de pared de meross integra control por voz con Alexa, Google Home y SmartThings. Ofrece programación semanal, detección de ventanas abiertas y modo verano, permitiendo ajustar la temperatura y ahorrar energía desde la app, con sensores internos y externos para una regulación precisa y eficiente.

CRONOTERMOSTATO DIGITAL HOMCLOUD PARA CALEFACCIÓN

Con pantalla digital y conectividad WiFi, el cronotermostato Homcloud permite gestionar la calefacción y la caldera desde la app o mediante asistentes de voz. Ofrece programación semanal con hasta seis franjas horarias, control remoto intuitivo y compatibilidad con montaje en pared o soporte 503, facilitando la regulación eficiente de la temperatura y el ahorro energético en el hogar.