Este smartwatch infantil tiene más de 100 modos deportivos y cuesta menos de 25 euros

El CATGIFF S60K ofrece a niños y adolescentes seguimiento de actividad y salud, más de 100 modos deportivos, monitorización avanzada y hasta 8,5 días de autonomía en un diseño cómodo y personalizable por solo 23,74€.

Redacción De Tiendas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:09

El CATGIFF S60K se ha posicionado como una de las opciones más completas y asequibles en el segmento de relojes inteligentes para niños ... y niñas. Este smartwatch destaca por su pantalla HD de 1,75 pulgadas, que ofrece una visualización clara y atractiva para los más pequeños, y por su diseño robusto y ligero pensado para muñecas infantiles. Además de su apariencia colorida, incorpora más de 100 modos deportivos y funciones como podómetro, pulsómetro, y monitor de sueño, herramientas que ayudan a fomentar hábitos saludables desde edades tempranas.

