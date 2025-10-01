Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Esta es la impresora láser con la que obtendrás resultados profesionales en casa o en tu negocio

La Brother DCPL3520CDW reúne impresión láser a color de calidad profesional, conectividad WiFi avanzada y manejo eficiente del papel para cubrir las necesidades de oficinas domésticas y pequeños negocios.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:05

La Brother DCPL3520CDW se presenta como una impresora multifunción láser LED color diseñada para quienes buscan eficiencia y resultados profesionales en ... oficinas domésticas o pequeños negocios. Este modelo destaca por su capacidad de impresión automática a doble cara, conectividad WiFi avanzada y un alimentador automático de documentos de 50 hojas, lo que facilita el manejo de grandes volúmenes de trabajo sin interrupciones. La velocidad de impresión es otro de sus puntos fuertes, alcanzando hasta 18 páginas por minuto tanto en color como en monocromo, lo que la convierte en una opción ágil para entornos con necesidades de impresión regulares.

