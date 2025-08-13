Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada con IA

Tecnología

Descubre el Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Rendimiento 5G y fotos de nivel profesional

El Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G combina una cámara de 200 MP, pantalla AMOLED de 120 Hz y carga rápida de 67W para ofrecer una experiencia avanzada en la gama media a un precio accesible.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:55

El Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G destaca en el competitivo mercado de smartphones gracias a una combinación de características que no suelen ... encontrarse en su rango de precio. Su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas y resolución 1.5K ofrece una experiencia visual nítida y fluida, ideal para quienes disfrutan de contenido multimedia y juegos exigentes. El refresco de 120 Hz añade una suavidad notable en cada desplazamiento y animación, superando a muchos modelos de la competencia que aún mantienen paneles de menor calidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis
  4. 4 Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025
  5. 5 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  6. 6 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  7. 7

    Un nuevo parque para la Gran Málaga: la transformación del Benítez toma forma pero se demora y saldrá más cara
  8. 8

    Francisco S. Fernández: «Claro que pasa que se quede un alumno dentro cuando cerramos la Facultad»
  9. 9 Dos heridos al chocar un coche en sentido contrario contra un autobús en Paseo de Sancha
  10. 10

    El Málaga continúa lanzado en Segunda: tendrá un presupuesto de unos 21 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Descubre el Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Rendimiento 5G y fotos de nivel profesional

Descubre el Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Rendimiento 5G y fotos de nivel profesional