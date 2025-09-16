Amazfit GTR 3: mucho más que un reloj inteligente

Reloj inteligenteAmazfit GTR 3: mucho más que un reloj inteligente
El Amazfit GTR 3 combina una autonomía sobresaliente, seguimiento deportivo avanzado y un diseño elegante para ofrecer una experiencia completa tanto en el día a día como en actividades deportivas exigentes.
Redacción De Tiendas
Martes, 16 de septiembre 2025, 07:39
El Amazfit GTR 3 se ha consolidado como uno de los relojes inteligentes más versátiles y completos dentro de su rango de precio. Su ... pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas destaca por su nitidez y alta resolución, lo que facilita la visualización de datos incluso bajo la luz del sol. A esto se suma un diseño ligero con bisel de aluminio y una corona giratoria, detalles que mejoran tanto la estética como la experiencia de uso diaria.
Uno de los principales atractivos del Amazfit GTR 3 es su autonomía: hasta 21 días de batería con un uso típico, superando a la mayoría de competidores directos. Además, incorpora más de 150 modos deportivos, seguimiento de salud 24/7 con monitorización de frecuencia cardíaca, SpO2 y análisis de sueño, así como resistencia al agua de 5 ATM. También integra Alexa como asistente de voz y un sistema de navegación GPS compatible con múltiples satélites, lo que amplía sus posibilidades tanto para deportistas como para quienes buscan un reloj funcional para el día a día.
Compatible con Android y con IOS
La combinación de estas características, junto con su compatibilidad con Android e iOS y un precio competitivo, posiciona al Amazfit GTR 3 como una opción muy interesante para quienes buscan un smartwatch eficiente, duradero y repleto de funciones avanzadas sin renunciar a un diseño elegante.
El Amazfit GTR 3 sobresale por una serie de características que lo diferencian claramente de otros relojes inteligentes en su rango de precio. En primer lugar, su pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas y 454 x 454 píxeles ofrece una nitidez y luminosidad superiores, facilitando la lectura de datos tanto en interiores como bajo luz solar directa. Pocos modelos de la competencia combinan este tamaño y resolución con un diseño tan ligero (32 gramos) y bisel de aluminio, lo que aporta comodidad y resistencia para el uso diario.
Newsletter
Reloj inteligente para hombre y mujer Amazfit GTR 3
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.