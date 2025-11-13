Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Música

Estos tocadiscos de vinilo con estilo retro son el regalo perfecto para melómanos

Guía de tocadiscos retro con funciones modernas como Bluetooth, USB y altavoces integrados para disfrutar del sonido clásico en casa.

Redacción De Tiendas

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:22

Los tocadiscos de vinilo actuales han resurgido en popularidad, proporcionando sonido analógico de alta calidad. Estos dispositivos permiten la reproducción de discos a ... diferentes velocidades: 33, 45 y 78 RPM, lo que los hace compatibles con una amplia gama de discos. La calidad de sonido es notable, ya que muchos entusiastas del audio prefieren el sonido cálido y rico que solo un tocadiscos puede ofrecer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  2. 2 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  3. 3 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  4. 4 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  5. 5 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses
  6. 6 Victoria Esperanza ya tiene donante de médula
  7. 7 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  8. 8

    Ya huele a roscón de Reyes: una pastelería de Málaga prepara uno de los mejores de Andalucía
  9. 9

    El Materno Infantil trasplanta su «corazón eléctrico» en una compleja operación
  10. 10

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estos tocadiscos de vinilo con estilo retro son el regalo perfecto para melómanos

Estos tocadiscos de vinilo con estilo retro son el regalo perfecto para melómanos