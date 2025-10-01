Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lectura

Esta lupa con luz es el regalo perfecto para que los mayores puedan leer con precisión y comodidad

La KIBTOY Lupa con Luz 10X 30X combina gran aumento y versatilidad en la iluminación para facilitar tareas de lectura, inspección y manualidades con comodidad y precisión.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:55

La KIBTOY Lupa con Luz 10X 30X se ha convertido en una herramienta imprescindible para quienes buscan precisión y comodidad en tareas de ... lectura, manualidades o inspección de objetos pequeños.Este modelo destaca por su doble lente de aumento, que permite elegir entre 10x y 30x, adaptándose tanto a necesidades cotidianas como a trabajos que requieren observar detalles minuciosos. A diferencia de muchas lupas convencionales, incorpora 18 luces LED con tres modos de iluminación (blanco, amarillo y blanco cálido), lo que facilita una visión clara incluso en ambientes con poca luz y reduce la fatiga ocular.

