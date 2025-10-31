Truco o chollo: nuestro top 10 semanal más terroríficamente rebajado de Amazon

Zombis, vampiros, brujas, hombres lobo… La noche de Halloween está llena de criaturas míticas. Pero ninguna de ellas es tan legendaria como nuestra selección ... con las mejores ofertas de Amazon. ¿Y por qué ganamos nosotros a esta festividad tan popular? Pues porque no tienes que esperar un año para celebrarlo. ¡Nos tienes aquí cada viernes!

Además, esta semana vuelven las grandes marcas a nuestra selección, con nombres que no necesitan presentación como Puma, Braun o Logitech. Porque dar con una buena relación calidad-precio no es tan difícil si sabes dónde y, sobre todo, cuándo buscar.

Las rebajas de este viernes son como las golosinas de esta noche de Halloween: desaparecerán en un visto y no visto. ¡Píllalas antes que nadie para que no te metan un susto con los precios!

Depiladora de luz pulsada Silk-expert Pro 5 de Braun

Una inversión para conseguir hasta 2 años de piel suave con sesiones de apenas 10 minutos. Es lo que vas a tardar en hacerte todo el cuerpo con esta IPL que te recomienda Amazon. Cuenta con 3 modos de intensidad y tiene un descuento del 43%, para que te la lleves a 399,99€.

Fuente para mascotas de acero inoxidable de APD APETDOLA

Si quieres que tu amigo peludo tenga siempre el agua más limpia para beber, este modelo con 6 etapas de filtrado te garantiza la máxima pureza y frescura. Está fabricado en acero inoxidable y tiene una capacidad de 4,5 litros. Está a 15,90 con una rebaja del 43%.

Sartén profesional de WMF Favorit

¿Aún no tienes en casa una sartén de acero inoxidable Cromargan? Pues ésta tiene lo que necesitas para que te dure muchos años, que es lo que siempre buscamos, y encima se limpia fácil. Cuesta 26,99€ por su rebaja del 39%.

Zapatillas deportivas para hombre Caracal de PUMA

Renueva tu calzado deportivo ahorrando un pico gracias al descuento del 38% en estas zapatillas de la conocida marca PUMA. Está disponible en varios modelos con suela SoftFoam para cuidar de tus pies en cada paso. Su precio ahora es de 39,97€.

100 cápsulas Single-Origin Colombia de STARBUCKS

Una oferta estupenda si es la primera vez que compras cápsulas para tu cafetera Nespresso en Amazon. Esta oferta del 29% te permitirá disfrutar del café de cada mañana con estas cápsulas de tueste medio. Su precio es de 28,34€.

Recortadora All-in-One Serie 3 de Braun

Afeitado apurado en un segundo y, ahora con rebaja del 25%, que te la deja a sólo 29,99€. Tanto si es para ti, como si estabas pensando en regalarla de cara a las navidades, puedes adelantarte ya al Black Friday con este ofertón de Amazon.

Paraguas plegable de viaje AMVUZ

Seguro que ya sabes que ha empezado a llover, así que no vuelvas a salir de casa sin paraguas con este modelo de bolsillo que está disponible en varios colores y ha vendido más de 300 unidades este último mes. Su precio es de 11,59€ por su descuento del 22%.

Ratón inalámbrico gaming Logitech G G502 X LIGHTSPEED

Para complementar tu setup, aquí tienes un ratón inalámbrico con la calidad de los productos de la marca Logitech. Yo me considero una fan absoluta y siempre los busco cuando están de oferta. Ahora, por ejemplo, tienes este modelo al 21%, que Amazon te deja a 78,50€.

Cinta de correr plegable de Mobvoi

Mantente en forma en casa y ocupando el mínimo espacio, con este diseño 3 en 1 que cuenta con una inclinación del 6% por un precio final de 173,85€. Además, puedes realizar el seguimiento de tus métricas mediante su App.

Olla digital arrocera de Tristar

¿Aún no tienes arrocera en casa? Pues se acabaron las excusas, porque ahora tienes una digital que te va a costar sólo 53,99€. Es comodísima de usar y te permitirá olvidarte de preparar tus comidas con el tiempo justo, a la vez que empiezas a comer mucho más sano. Te la recomiendo.