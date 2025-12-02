Regala uno de estos sets de LEGO de Harry Potter que encantarán a cualquier fan de la saga

Los sets de LEGO Harry Potter representan escenarios conocidos de la saga, como el Castillo de Hogwarts, sus terrenos, el Gran Comedor, la ... Lechucería y el Autobús Noctámbulo. Cada modelo incluye detalles específicos de los escenarios, lo que permite la construcción y el juego con diferentes elementos. Por ejemplo, el set del Castillo de Hogwarts presenta la estructura y características como torres, pasillos y habitaciones icónicas.

La colección abarca una variedad de personajes y escenas. Los sets representan momentos memorables como clases de Encantamientos, Pociones, Club de Duelo y Herbología, e incluyen figuras de personajes como Harry, Hermione, Ron y Hagrid.

CASTILLO Y TERRENOS DE HOGWARTS DE LEGO

El set LEGO Harry Potter Castillo y Terrenos de Hogwarts incluye 2660 piezas y permite construir elementos como la Torre de Astronomía, el Gran Comedor y la Cámara de los Secretos. Está diseñado para entusiastas de los juguetes de construcción y el juego creativo, e incorpora detalles representativos del universo Harry Potter en un modelo de construcción detallado.

AVENTURA EN EL AUTOBÚS NOCTÁMBULO DE LEGO

El set LEGO Harry Potter Autobús Noctámbulo tiene una estructura desmontable que facilita el acceso al interior. Incluye camas móviles, una lámpara colgante y cinco figuras coleccionables. También contiene accesorios temáticos como el baúl de Harry y la farola, que permiten recrear escenas del universo mágico.

NUEVO SET DE LEGO VIAJE EN MOTO DE HAGRID

Con detalles articulados y figuras integradas, este set LEGO Harry Potter Viaje en Moto de Hagrid y Harry presenta una moto voladora con sidecar y la figura de Hedwig. Incluye 617 piezas y permite ajustar posiciones de personajes y alas, aportando dinamismo a la construcción. El modelo destaca por su fidelidad a la escena de la saga y acabado decorativo.

CLASE DE ENCANTAMIENTOS DE LEGO HARRY POTTER

Este set LEGO Harry Potter Clase de Encantamientos incluye un aula desplegable con la función de levitación Wingardium Leviosa, minifiguras de Ron, Hermione y el Profesor Flitwick, y un cuadro coleccionable de Hogwarts. Con un total de 204 piezas, el set ofrece una experiencia de juego centrada en la clase de encantamientos y las escenas de la saga.

LECHUCERÍA DEL CASTILLO DE HOGWARTS POR LEGO

Con estructura modular y detalles realistas, la Lechucería del Castillo de Hogwarts LEGO Harry Potter incluye una torre con alféizares para cinco lechuzas, minifiguras de Harry, Cho Chang y Argus Filch, y un cuadro coleccionable. El set destaca por su diseño fiel al universo mágico y accesorios para el cuidado de las aves.

CLASE DE POCIONES DE LEGO HARRY POTTER

El set LEGO Harry Potter Clase de Pociones incluye 397 piezas y una estructura modular que facilita el montaje. Reproduce el aula del Profesor Snape con una pizarra, frascos, caldero, cuatro minifiguras coleccionables y dos cuadros de Hogwarts. El diseño modular permite combinar y reconfigurar el set.

COBERTIZO DEL CASTILLO DE HOGWARTS LEGO

Con estructura modular y detalles inspirados en la saga, el set LEGO Harry Potter Cobertizo del Castillo de Hogwarts incluye dos botes, cinco minifiguras y un cuadro de Hogwarts coleccionable. La construcción permite recrear escenas emblemáticas y destaca por la presencia de mascotas como Hedwig y Trevor, además de ofrecer compatibilidad con la app LEGO Builder para una experiencia interactiva.

CLUB DE DUELO EN HOGWARTS POR LEGO

El set LEGO Harry Potter Club de Duelo incluye una plataforma interactiva, cuatro minifiguras coleccionables, una función de derribo en los escalones y un cuadro coleccionable de Hogwarts. La plataforma permite la interacción durante el juego y los accesorios permiten recrear escenas del mundo de Harry Potter.

GRAN COMEDOR DE HOGWARTS LEGO HARRY POTTER

Con un diseño modular y 1732 piezas, el set LEGO Harry Potter Gran Comedor de Hogwarts destaca por su detallada recreación del emblemático comedor, incluye 11 minifiguras y espacios extraíbles como mazmorras y sala común de Hufflepuff. Ofrece cuadros coleccionables y acceso a instrucciones interactivas en la app LEGO Builder para una experiencia de construcción envolvente y creativa.

CLASE DE HERBOLOGÍA DE LEGO HARRY POTTER

El set LEGO Harry Potter Clase de Herbología incluye un invernadero que se abre para explorar la herbología mágica. Viene con minifiguras de Neville Longbottom, Hermione Granger y la Profesora Sprout, además de accesorios de jardinería. Su diseño modular permite personalizar la construcción, y la app LEGO Builder ofrece funciones interactivas para un juego creativo.