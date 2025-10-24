Ni un otoño sin cambio de hora y ni un viernes sin los mejores chollazos de Amazon

Pues eso: que este domingo de madrugada toca cambiar la hora. Pero no te preocupes, que lo que nunca va a cambiar es nuestra ... cita de cada viernes con los chollos más originales de Amazon.

Esta semana nos preparamos para Halloween, que está ya a la vuelta de la esquina, con ofertas de hasta el 50%. Y ojo al resto de productos, porque seguro que vas a descubrir algo que te encante y que apenas sientas en el bolsillo.

Recuerda que estos precios son por tiempo limitado, así que… ¡que no te pillen con el horario descuadrado y hazte con tus chollos antes de que desaparezcan!

Maquillaje para Halloween de BOBISUKA

Sea cual sea tu idea de disfraz para Halloween este año, seguro que no te va a sobrar tener a mano esta pintura facial de color negro. Se aplica con suavidad, es resistente al agua y crea un buen efecto contraste incluso en pieles oscuras. Lo tienes ahora en formato de 60 ml con un descuento del 50% a 4,99€.

Zapatillas de Trail Running para mujer de Salomon

Como tener un todoterreno en los pies. Ésa es la sensación que proporcionan estas zapatillas con suela SPEEDCROSS 5 que se adaptan de forma natural al pie y que ahora tienes con un descuento del 38%. Además de estar disponibles en varios colores y tallas, también varían en su porcentaje de descuento. ¡Échales un ojo!

Juego de 8 bolsas de vacío de SUOCO

El imprescindible de cada cambio de estación. Almacena la ropa de manera fácil con este conjunto de 8 bolsas de distintos tamaños que incluyen bomba eléctrica para envasar al vacío. Son una de las más vendidas de Amazon y están ahora con un descuento del 38% a sólo 15,99€.

Toallitas hipoalergénicas para perros de Earth Rated

Para tu perrete aquí tienes uno de los artículos para mascotas más valorados de Amazon, con casi 50.000 reseñas positivas. Estas toallitas húmedas son ideales para limpiarles después de sus paseos. Tienen un descuento del 26% y se te quedan a sólo 7,40€ las 100 unidades.

Batidora multifunción de nutribullet

Para hacerte el zumo o los batidos para ti y tu familia en cuestión de minutos con esta batidora y licuadora que tiene una potencia de 600W y un diseño de lo más compacto. Su precio ahora es de 52,50€ con su oferta del 25%.

Báscula de baño digital de Healthkeep

Un diseño sencillo y compacto para que controles tu peso cada día. Ahora mismo tiene una rebaja del 23% para que te la lleves a casa por sólo 9,99€. Sin duda, una de las básculas digitales con mejor relación calidad-precio de Amazon.

Centro planchado Rowenta Easy Steam

Este centro de planchado es exclusivo de Amazon y está rebajado por tiempo limitado al 23%. Destaca por dos cosas: su depósito de 1,4L y su golpe de vapor de 270 g. Su precio actual es de 99,97€.

Máquina de humo para Halloween de AGPETK

El toque spooky que tu casa necesita este Halloween por menos de 50€. Puedes manejarlo fácilmente con mando a distancia y cuenta con 9 luces LED para colorear el humo. Tiene un descuento del 15% y casi 3.000 reseñas positivas.

Bicicleta Estática Plegable de Ultrasport F-Bike

La podrás guardar en cualquier sitio y sacarla para ponerte en forma en casa en un minuto. Es muy silenciosa, soporta hasta 130 kg y ahora mismo está a un precio de 87,60€. Eso sí, esta bicicleta cuenta con casi 30.000 reseñas, la mayoría muy positivas.

Silla gaming con masajeador con Devoko

Si pasas mucho tiempo sentado trabajando o jugando, aquí tienes esta silla con masajeador en la zona lumbar para cuidar de tu espalda y mejorar postura. Está disponible en varios colores y su precio es de 99,99€ mientras dure su oferta flash.