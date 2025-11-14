Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Belén
Descuentos

Los chollos que no sabías que querías están todos en este top semanal de Amazon

De nuevo es viernes y de nuevo empezamos la mañana con la selección de ofertas más interesantes en De Tiendas. No te las pierdas, que hoy tenemos descuentos de hasta el 62% ¡Cómo se nota que ya llega el Black Friday!

Redacción De Tiendas

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:16

Empieza a hacer un poco de frío, ¿verdad? Ya decía yo que era sólo cosa mía. Así que te propongo un plan: el primer ... café de la mañana con nuestro top 10 de chollazos de Amazon. Nada mejor que despejarse y entrar en calor con algo entretenido para dar el último empujón de la semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ampliado al sábado el aviso amarillo por lluvias en Málaga
  2. 2 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  3. 3 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  4. 4

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  5. 5 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  6. 6 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  7. 7

    Nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga, misma polémica de siempre
  8. 8

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE
  9. 9 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  10. 10 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los chollos que no sabías que querías están todos en este top semanal de Amazon

Los chollos que no sabías que querías están todos en este top semanal de Amazon