¡Los chollos de Amazon no descansan ni los días de fiesta!

Dicen que este viernes 15 de agosto es fiesta. Dicen. A nosotros no nos ha llegado nada de eso, porque la búsqueda de chollos ... nunca descansa. Es una vida de lo más sacrificada para que nunca te falten los mejores descuentos. ¡De nada!

Y ya hablando en serio… ¡vaya rebajas tenemos para hoy! En esta breve selección te vas a encontrar precios con hasta un 75% de ahorro en primeras marcas, para que no tengas duda de que sólo te llevas a casa lo mejor de lo mejor.

Eso sí: como siempre, no te duermas en los laureles. Si te gusta algo, píllalo antes de que expire el descuento y no vuelvas a ver un chollazo así en semanas. ¡No digas que no te avisamos!

Tapones para los oídos VKROBAG

Ampliar

No sólo son útiles para dormir, sino también para viajes largos. Irás de lo más cómodo con estos tapones que ya han vendido más de 300 unidades en este mes. Están fabricados en silicona ligera y tienen un precio de 14,99€. ¡Ojo a su descuentazo del 75%!

Plancha de pelo Faszin

Ampliar

Un descuento del 69% es lo que tiene ahora esta plancha de pelo con 11 niveles de temperatura y capaz de calentarse sólo en 30 segundos. Cuenta con una ancha superficie de titanio y emite 10 millones de iones negativos. Pelazo por sólo 39,99€.

Auriculares Open Ear de Ortizan

Ampliar

Atento estos auriculares deportivos que están hoy rebajados el 63% y que te permiten practicar todo tipo de deporte, incluso acuático, con el mejor sonido y sin aislarte del todo para tu mayor seguridad. Funcionan con Bluetooth 5.3 y cuestan 10,99€.

Secador de pelo de Babyliss

Ampliar

Llévate de viaje este secador profesional iónico que tiene una potencia de 2100W y que dispone de 3 niveles de temperatura y 2 velocidades. Su precio es de 34,90€ por su rebaja del 51%.

Maleta de mano de HAUPTSTADTKOFFER

Ampliar

Está disponible en varios colores y estampados y tiene unas medidas de 55 x 40 x 20 cm, por lo que es compatible con la mayoría de aerolíneas. Tiene una carcasa rígida pero muy ligera y un precio de 71,10€. ¡Qué no se te escape su descuento del 41%!

Escalera para perros de GUWINA

Ampliar

Para que tu perrete lo tenga más fácil, te propongo esta escalera portátil que le ayudará a subirse al sofá o a la cama contigo. Además, cuenta con espacio de almacenamiento para llevar sus cosas. Te la puedes llevar hoy en Amazon por sólo 28,98€.

Sandalias para mujer Flash Urban de Havaianas

Ampliar

¿Quién dice que no se puede estar divina con unas chanclas? Este modelito de la línea Flash Urban destaca por su llamativo color en tono dorado con reflejos metálicos. Están rebajas desde el 32%, pero si te gustan otros diseños también los tienes disponibles con descuentos interesantes.

Banda elásticas de Amazon Basics

Ampliar

No te descuides ahora que estás de vacaciones y comprate esta banda elástica de la propia marca de Amazon que ahora cuestan sólo 8,23€.

Mando para móvil de EasySMX

Ampliar

Otro tipo de hobby se cultiva cuando hace calor, es tumbarse un poco frente al ventilador para usar tu móvil como si fuera la última consola de Nintendo. ¡Pero mucho más barato! Sólo 37,99€. Es compatible con Android y iPhone 15.

6 organizadores de maleta ECOHUB

Ampliar

Para que te quepa todo en la maleta te propongo este pack de bolsas organizadoras, de 3 tamaños distintos para que lo lleves todo bien organizado. Ocupará el menor espacio posible si te animas a pillártelo por sólo 6,64€. ¡Felices vacaciones!