Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Chollos de Amazon

¡Los chollos de Amazon no descansan ni los días de fiesta!

Da igual que nadie trabaje: aquí seguimos chivándote cuáles son los mejores artículos de la semana. ¡Ojito, porque hay descuentos de hasta el 75%!

Álvaro Martí Martín

Álvaro Martí Martín

Jueves, 14 de agosto 2025, 09:31

Dicen que este viernes 15 de agosto es fiesta. Dicen. A nosotros no nos ha llegado nada de eso, porque la búsqueda de chollos ... nunca descansa. Es una vida de lo más sacrificada para que nunca te falten los mejores descuentos. ¡De nada!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  2. 2 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  3. 3 Más de cinco kilómetros de atasco entre Málaga y La Cala del Moral por la explosión del neumático de un tráiler
  4. 4 Arroja a su pareja de un coche en marcha por segunda vez en menos de un mes Churriana
  5. 5 Freno a las nuevas licencias de pisos turísticos en Málaga: no habrá en los próximos tres años
  6. 6

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»
  7. 7 Cuatro malagueños salvan la vida tras toparse con un incendio cuando circulaban por una autovía en Galicia
  8. 8 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  9. 9 Málaga busca conductores para la grúa municipal: ampliará la bolsa de trabajo
  10. 10 Marbella da luz verde a las obras para ampliar el centro comercial La Cañada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¡Los chollos de Amazon no descansan ni los días de fiesta!

¡Los chollos de Amazon no descansan ni los días de fiesta!