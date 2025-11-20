Arranca la semana del Black Friday de Amazon: No te pierdas estas ofertas Top

Si no estabas al tanto de cuándo comenzaban las ofertas en Amazon, no te preocupes, porque aún no te has perdido nada.

Las ofertas han ... empezado esta misma noche a las 0:00 y estarán activas hasta el lunes 1 de diciembre a las 23:59. Hay tiempo de sobra, pero no olvides que la gran mayoría de descuentos son por tiempo limitado o hasta final de existencias. ¡Ah! Y si no eres Prime, éste es el momento.

La idea es que si estabas esperando a hacer tus compras durante el Black Friday, te adelantes un poco al viernes 28 con algunas de las ofertas más interesantes de la plataforma. Éstas son las que hemos encontrado hoy, pero… ¡volveremos!

TV 77'' LG OLED EVO 4K

Ampliar

Empezamos con fuerza: esta Smart TV tiene un descuento del 58%. Si pensabas hacerte con una nueva tele durante el Black Friday, ésta puede ser una perfecta candidata. Los usuarios lo dicen bien claro: el brillo de este modelo es una «maravilla». Su precio actual es de 1.879€.

MÁSCARA DE PESTAÑAS MAYBELLINE NEW YORK

Ampliar

No te engaño: es la que tengo en casa y siempre la compro durante estos eventos. Porque si además de ser buena la encuentro barata, caigo de cabeza. Ahora mismo vale sólo 6,52€ con su rebaja del 53%. Y es que ya somos más de 9.000 usuarias las que nos hemos rendido al verdadero efecto volumen.

AMAZON FIRE TV STICK 4K

Ampliar

Destacamos este Fire TV Stick por su precio de 33,99€ sólo durante esta Semana de Black Friday. Al igual que otros dispositivos Amazon, tiene un descuento que supera el 50%. Es compatible con WiFi 6 y los sistemas Dolby Vision y Dolby Atmos.

PACK DE CALZONCILLOS CALVIN KLEIN

Ampliar

Te puedes llevar estos 3 calzoncillos de 95% algodón a un precio de 20,95€ sólo durante estos días de descuentos en Amazon. Los puedes elegir en varias tallas y vienen con la icónica cinturilla blanca que es emblema de la marca.

ZAPATILLAS DE DEPORTE PUMA SMASH V2

Ampliar

Estas zapatillas unisex con casi 52.000 reseñas están pensadas para andar por la ciudad. Si buscas comodidad, estas son las que te recomiendan los usuarios de Amazon. Y, encima, ahora están justo a mitad de precio: 29,99€.

PLANCHA DE PELO PROFESIONAL GHD GOLD

Ampliar

Esta plancha de pelo te dejará el cabello un 65% más brillante cuidando de tu fibra capilar al máximo. Los usuarios destacan que se calienta muy rápido y es un modelo ligero y fácil de utilizar. Ahora tiene un descuento del 44% para que te hagas con ella por 139,99€.

SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA 256 GB

Ampliar

Renueva tu smartphone de gama alta aprovechando el 32% de descuento que te ofrece esta semana de Black Friday de Amazon con este modelo exclusivo de la plataforma. Incluye cámara de 200 MP, marco de titanio duradero y viene con S Pen integrado. Su precio final es de 999€.

LUZ DE EMERGENCIA V16 HOMOLOGADA

Ampliar

Si aún no tienes la tuya, píllala en este Black Friday para empezar el 2026 sin multas. Su precio es de 36,66€ gracias a su descuento del 27%, tiene geolocalización homologada y está conectada con la DGT.

CAFETERA SUPERAUTOMÁTICA DE'LONGHI

Ampliar

El café de cada día recién molido te va a costar ahora un 25% menos que de costumbre. Para los muy cafeteros, incluye preparación de hasta 16 tipos de bebida que podrás seleccionar con pulsar sólo un botón. También podrás guardar en su memoria hasta 4 perfiles de usuario. Una pijada de las que gusta tener y regalar.

MANTA ELÉCTRICA LETITWELL

Ampliar

Y para reforzar la intención de Amazon de ofrecer descuentos en productos del día a día, aquí tienes esta manta eléctrica que está volando. Por menos de 20€ tienes este modelo con 6 niveles de temperatura y apagado automático de seguridad.