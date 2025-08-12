Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Movistar Plus+

Supercopa de Europa: Ésta es tu última oportunidad para ver el PSG-Tottenham por sólo 4,99€

La promoción de Movistar Plus+ acaba este mismo miércoles 13 de agosto. Suscríbete ahora y ahórrate un 50% durante los próximos 3 meses para ver éste partidazo y otros grandes estrenos

María Belén Acosta Jiménez

María Belén Acosta Jiménez

Martes, 12 de agosto 2025, 11:24

La temporada internacional da su pistoletazo de salida con la primera competición del viejo continente. La Supercopa de Europa abre el curso futbolístico 2025/26 ... enfrentando a dos auténticos titanes: el PSG y el Tottenham.

