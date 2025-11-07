Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Fútbol

Rayo Vallecano-Real Madrid: vive el choque regional de la 12ª jornada de LALIGA EA SPORTS con DAZN

Prepárate para otro domingo del mejor fútbol nacional en tu plataforma deportiva de referencia. No te pierdas la previa, los comentarios y los análisis más exhaustivos por sólo 19,99€ al mes

Álvaro Martí Martín

Álvaro Martí Martín

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:49

Despejada la polvareda del Clásico, llega el momento de regresar a la normalidad liguera. Si es que un derbi madrileño se puede considerar ordinario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  5. 5 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  6. 6

    Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus
  7. 7 Estas son las fechas y los requisitos para poder optar a 253 VPO de alquiler en Málaga
  8. 8 Tirotean a un hombre y la Policía lo encuentra en Marbella con una bala en la rodilla
  9. 9 Fallece Ángel de la Riva, alma máter del golf provincial en Málaga y figura clave en su desarrollo
  10. 10 Plaza de la Constitución años sesenta, cambio de imagen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rayo Vallecano-Real Madrid: vive el choque regional de la 12ª jornada de LALIGA EA SPORTS con DAZN

Rayo Vallecano-Real Madrid: vive el choque regional de la 12ª jornada de LALIGA EA SPORTS con DAZN