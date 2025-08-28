Ya tienes plan: LALIGA sigue con el Real Madrid-Mallorca y remata con el US Open en Movistar Plus+

La tercera jornada de LALIGA EA SPORTS promete un nuevo fin de semana de emociones fuertes.

Este sábado 30 de agosto, a partir de las ... 21:24, el Real Madrid encara su próximo desafío contra el Mallorca, con la confianza de jugar en casa.

Y al otro lado del charco, el US Open sigue dejando momentazos para la historia. Carlitos Alcaraz busca la victoria en el último Grand Slam del año, con energías renovadas y un nuevo look que está dando mucho que hablar.

¿Se le puede pedir más a un plan de fin de semana? Pues ahora tienes todo esto y mucho más deporte, cine y series con Movistar Plus+ por sólo 9,99€ al mes.

EL MADRID JUEGA EN CASA… Y CEBALLOS HACE LAS MALETAS

El arranque liguero no ha podido ser mejor para los blancos, y las perspectivas de cara a la temporada son de lo más halagüeñas. Tras dos jornadas invictos, los de Xabi Alonso van a por el tercer triunfo este sábado en el Bernabéu.

Sin embargo, se espera que gran parte de la atención la acapare Dani Ceballos. Tras disputar sólo 4 minutos frente al Oviedo, el centrocampista parece que vive sus últimos días en el Madrid. Los rumores sobre su posible pase al Olympique de Marsella no hacen más que acentuarse cada hora que pasa.

PABLO TORRE VUELVE AL RESCATE

Después de una derrota frente al Barça y de un amargo empate ante el Celta de Vigo, el conjunto que dirige Arrasate tiene hambre de arrancar finalmente los 3 puntos a la tabla, aunque sea contra uno de los rivales más duros del momento.

Pero la afición mallorquina tiene su esperanza puesta en Pablo Torre, que ya está confirmado para el sábado. Después de pedir el cambio en el último partido, el centrocampista está completamente recuperado y listo para afrontar el reto de ser una vez más el David bermellón frente al Goliat blanco.

ALCARAZ BUSCA REVIVIR EL ESPÍRITU DE 2022

El US Open nunca defrauda. Y los que esperan vivir una nueva exhibición de Carlitos Alcaraz después de su paso por Cincinatti están de suerte con la cobertura del Grand Slam que ofrece Movistar Plus+.

El objetivo es evidente: recuperar el título que ganó en 2022 y que actualmente le toca defender al italiano Jannik Sinner. El huracán murciano está más que dispuesto a darlo todo en las siguientes rondas, tras derrotar con contundencia al estadounidense Opelka y asombrar a todos con su rapado militar. ¿Será este cambio de look radical su amuleto para hacerse con el torneo?

