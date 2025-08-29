No te pierdas el Rayo Vallecano-Barça: DAZN te trae lo mejor de la tercera jornada de LALIGA EA SPORTS

DAZN acude puntual a su cita con el mejor fútbol nacional una semana más. En esta tercera jornada de LALIGA EA SPORTS, nos trae uno ... de los encuentros que con más ansia esperan los aficionados: Rayo Vallecano-FC Barcelona.

El partidazo de la semana arranca a las 21:30 este próximo domingo 31 de agosto. Los blaugranas vuelven a jugar fuera de casa apoyados en la inercia de sus dos últimas victorias, aunque los madrileños no van a vender barata su piel.

Ampliar

Pero esta jornada tiene mucho más para los aficionados. Con el Plan Fútbol de DAZN podrás ver otros 4 encuentros épicos este fin de semana, incluyendo el derbi que enfrentará al Elche CF con el Levante UD. ¡Todo por sólo 14,99€ al mes!

Los de Hansi Flick buscan el triplete en Madrid

Imparables. Ésa es la sensación que domina ahora mismo a la afición culé. Después de un recital de victorias, el Barça de Hansi Flick desembarca en Madrid dispuesto a seguir sumando puntos en la tabla. Y, por el momento, todas las estadísticas van a su favor.

Ampliar

Su inminente duelo ante el Rayo Vallecano será el primer partido de esta liga en la que podrán lucir la camiseta con los colores clásicos del club. Una anécdota curiosa que muchos han convertido ya en un amuleto de cara a conseguir el tercer triunfo consecutivo.

Encuentros en la tercera jornada

¡Más fútbol! Esta tercera jornada de LALIGA EA SPORTS en DAZN también nos dejará un trío de partidos de lo más interesantes. Vamos a verlos en detalle para que no te pierdas ni uno.

• Real Oviedo - Real Sociedad: Sábado 30, 18:30

• Girona FC - Sevilla: Sábado 30 de agosto, 19:00

• Real Betis - Athletic Club de Bilbao: Domingo 31 de agosto, 18:30

Derbi con acento valenciano

Ampliar

Y antes de todo lo anterior, el viernes 29 de agosto a las 19:30, podrás ver el derbi de esta tercera jornada liguera. El Elche CF recibe en el Estadio Manuel Martínez Valero al Levante UD. Un choque de alto voltaje, ya que ambos equipos aún no han sido capaces de conseguir una victoria en el campeonato.

Para los más futboleros: el Plan Fútbol

Ampliar

DAZN sabe qué es lo que buscan los amantes del deporte rey y para ello, no deja un flanco fuera de su estrategia de contenidos:

• Estarás al día todo lo que sucede antes y después de cada partido de la mano de los expertos y profesionales de DAZN, con sus análisis tácticos y entrevistas a importantes figuras del fútbol nacional e internacional. Y de remate, también tendrás acceso a documentales exclusivos con datos que quizás aún no conocías.

• La nueva función Fanzone te permite compartir tus impresiones con miles de fans en toda España. Anímate a ser un miembro activo de la comunidad y comenta cada jugada con otros forofos como tú.

• Crea tu propio planning y no te pierdas la emoción de ver cada partido sin tener que madrugar o maldecir tu horario de trabajo, con la posibilidad de verlos en diferido.

• Con el Plan Fútbol también tendrás acceso a canales deportivos como Eurosport y Red Bull TV, para estar al tanto de otras competiciones internacionales. Sigue La Vuelta a España, los 4 Grand Slams y muchos más con DAZN.

DAZN te lo pone fácil: sigue el mejor deporte desde cualquier dispositivo

Descárgate la aplicación de DAZN donde prefieras. Ya sea en el televisor, móvil, tablet o incluso en tu consola, podrás darte de alta sin complicaciones y empezar a ver lo que te interese. Tú eliges cuándo y dónde ver ese partido que esperabas con ganas.

Hazte ya con el Plan Fútbol por sólo 14,99€ al mes y vive la nueva temporada como nunca antes con la calidad de imagen y sonido que sólo sabe ofrecerte DAZN.