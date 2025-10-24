Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Juguetes

Los mejores coches teledirigidos con gran rendimiento y buen precio

Guía de coches teledirigidos con buen rendimiento y precio para quienes buscan diversión y maniobrabilidad sin gastar demasiado.

Redacción De Tiendas

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:55

La variedad de coches teledirigidos ha crecido notablemente, ofreciendo opciones que combinan maniobrabilidad, resistencia y precios accesibles. Estos vehículos destacan por su capacidad para ... circular en diferentes superficies y realizar acrobacias emocionantes. Muchos de estos coches permiten girar 360 grados, cambiar de dirección en segundos y superar obstáculos con facilidad. El control a distancia, en la mayoría de los casos mediante tecnología de 2,4 GHz, permite carreras entre varios usuarios sin interferencias. Además, algunos modelos ofrecen funciones anfibias, lo que significa que pueden moverse tanto sobre tierra como sobre el agua, ampliando así las posibilidades de juego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  3. 3 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  4. 4 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  5. 5 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  6. 6

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  7. 7 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  8. 8 Francis Salado: «La Diputación está dispuesta a poner el dinero para los enlaces de la A-7 en Málaga»
  9. 9 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  10. 10 Agosto en octubre: Málaga llega en pleno episodio de terral a los 35 grados, la máxima de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los mejores coches teledirigidos con gran rendimiento y buen precio

Los mejores coches teledirigidos con gran rendimiento y buen precio