Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Navidad

Las mejores bolas para que tu árbol de Navidad sea digno de revista

Las bolas de Navidad de plástico resisten el uso diario y aportan color, mientras que las transparentes permiten personalizar la decoración y crear un estilo más actual en el árbol.

Redacción De Tiendas

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:28

Las bolas para árbol de Navidad son esenciales en la decoración navideña y vienen en una variedad de colores, tamaños y materiales. Las bolas ... en tonos rojo y dorado son tradicionales y evocan el espíritu festivo de la temporada. También hay modelos transparentes y rellenables que pueden llenarse con purpurina, caramelos o mensajes personalizados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  2. 2 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  3. 3

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  4. 4 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  5. 5 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  6. 6 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  7. 7 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  8. 8 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  9. 9 El viento tumba un árbol y varias cornisas de un edificio y derriban una marquesina frente a los Baños del Carmen
  10. 10 Accidente mortal en Casarabonela: el conductor fallecido chocó contra una camión cuando intentaba esquivar a un jabalí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las mejores bolas para que tu árbol de Navidad sea digno de revista

Las mejores bolas para que tu árbol de Navidad sea digno de revista