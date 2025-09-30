Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Material escolar

Da rienda suelta a tu creatividad con estos blocs de papel escolares para todo tipo de manualidades

Encuentra blocs de papeles surtidos que ofrecen variedad de texturas y colores para manualidades, desde opciones con papeles metalizados hasta packs pensados para proyectos escolares y creaciones artísticas en casa.

Redacción De Tiendas

Martes, 30 de septiembre 2025, 09:44

Estos blocs de papeles incluyen diversas texturas y colores adecuados para manualidades y proyectos escolares. Contienen papeles como cartulina, seda, charol y celofán en ... diferentes colores y acabados, incluidas opciones metalizadas y holográficas, y resultan útiles para aplicaciones como scrapbooking, tarjetas, collages y decoraciones.

