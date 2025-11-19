Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cocina

Descubre el sabor auténtico de Jaén con el aceite de oliva virgen extra Picual Oleo Estrella

El aceite de oliva virgen extra 5 litros Picual Oleo Estrella destaca por su sabor equilibrado, su origen en Jaén y su excelente relación calidad-precio para uso diario en la cocina mediterránea.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:51

El aceite de oliva virgen extra 5 litros Picual Oleo Estrella destaca por su origen en Jaén, una de las regiones más reconocidas ... mundialmente por la calidad de su aceite. Este producto, elaborado a partir de aceitunas Picual, ofrece un perfil sensorial característico: tono dorado verdoso, aromas limpios y notas sutiles de amargor y picor, reflejo de la autenticidad de los olivares centenarios de la zona. Su formato de 5 litros ofrece un suministro generoso y constante, adecuado tanto para el uso diario en cocina como para aliñar platos en crudo.

