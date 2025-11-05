Los mejores enjuagues bucales suaves para encías inflamadas y sensibles

La sensibilidad y la inflamación en las encías son problemas comunes que afectan tanto a adultos como a niños. Mantener la higiene bucal sin ... causar molestias es fundamental para prevenir complicaciones mayores. Los enjuagues bucales suaves están formulados para limpiar a fondo, reducir la placa y proteger las encías sin utilizar ingredientes agresivos como el alcohol o la clorhexidina en altas concentraciones.

A continuación se presentan diferentes tipos de enjuagues bucales suaves disponibles en el mercado, que pueden adaptarse a las necesidades específicas de cada usuario.

COLUTORIO PARA ENCÍAS DELICADAS DE LACER

Lacer GINGI - Colutorio es un enjuague bucal sin alcohol que ayuda a reducir la irritación en las encías. Su fórmula contiene Cymenol y zinc, que promueven la salud bucal y previenen la proliferación de bacterias. Con un formato de 1000 ml, este producto está diseñado para contribuir al mantenimiento de la salud de las encías.

ENJUAGUE BUCAL INFANTIL DE LISTERINE

Con una fórmula sin alcohol y más del 95% de ingredientes naturales, Listerine Kids es adecuado para niños a partir de seis años. Contiene flúor para fortalecer los dientes y está formulado para cuidar encías y dientes con suavidad. Tiene sabor a frutos rojos y envase reciclable.

ENJUAGUE BUCAL SUAVE DE LISTERINE

Listerine Cuidado Total Sabor Suave es un enjuague bucal sin alcohol. Su fórmula incluye características como el fortalecimiento del esmalte, la reducción de placa y el cuidado de las encías. Además, contiene ingredientes que ayudan a proteger contra las caries y ofrece una sensación de frescura. Esta fórmula suave cuida la boca de manera efectiva.

COLUTORIO CON CLORHEXIDINA DE LACER

LACER Clorhexidina Colutorio 500 ml es un enjuague bucal antiséptico con clorhexidina y xilitol. Reduce la placa bacteriana, protege las encías y previene enfermedades periodontales sin alterar el color dental. La clorhexidina combate bacterias, y el xilitol reduce caries, mejorando la salud bucal. Su uso regular favorece la higiene oral y la protección de las encías.

ENJUAGUE BUCAL PARA ORTODONCIA DE KIN

Con una fórmula enriquecida con flúor, provitamina B5 y vitamina B3, este enjuague bucal sin alcohol de KIN contiene ingredientes con acción antioxidante y que fortalecen el esmalte dental. El enjuague bucal tiene sabor a fresa mentolada, y sus ingredientes contribuyen a mantener las encías y a reducir la inflamación de forma suave.

COLUTORIO DIARIO DE PARODONTAX PARA ENCÍAS

Parodontax Refuerza y Protege Las Encías es un colutorio que contiene fluoruro de sodio, extracto de salvia y xilitol. Estos ingredientes fortalecen los dientes, calman las encías y reducen bacterias. El fluoruro de sodio ayuda a fortalecer los dientes, el extracto de salvia alivia las encías sensibles, y el xilitol contribuye a la reducción de bacterias.

COLUTORIO PARA ENCÍAS SENSIBLES DE ISDIN

Este colutorio de uso diario de ISDIN contiene CPC y Cymenol como ingredientes activos. Incluye componentes con funciones relacionadas con la acción antiplaca, la protección antimicrobiana y la remineralización del esmalte. El producto contiene antioxidantes y otros componentes que intervienen en la salud gingival y la sensación de frescor.

COLUTORIO CON AGUA DE MAR SUAVINEX

Con agua de mar purificada, este colutorio de SUAVINEX combina más de 75 minerales y oligoelementos con ácido hialurónico, lactoferrina y pantenol. Su fórmula sin alcohol ni clorhexidina ayuda a reducir la inflamación gingival y el sangrado, proporcionando protección antiséptica y favoreciendo la regeneración de la mucosa oral en cada enjuague diario.

ENJUAGUE BUCAL NATURAL DE BIOMED

El enjuague bucal BIOMED contiene papaína de papaya que ayuda a limpiar y reparar la boca, y aceite de coco con propiedades antibacterianas. Su fórmula incluye un 99% de ingredientes de origen natural y no contiene alcohol, lo que la hace suave con las encías.