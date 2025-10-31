Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada con IA

Higiene íntima

Las mejores braguitas menstruales para uso diario: cómodas y seguras hasta con flujo abundante

Las bragas menstruales son reutilizables, diseñadas para ofrecer comodidad y adecuadas para días de flujo abundante. Son una opción práctica para tu rutina diaria, permitiendo un uso prolongado y eficiente.

Redacción De Tiendas

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:58

La gestión del periodo menstrual ha evolucionado con la llegada de las bragas menstruales, que incorporan varias capas de materiales absorbentes y tejidos suaves, ... diseñados para retener el flujo y evitar manchas. Frente a los productos desechables, estas prendas reutilizables se caracterizan por su capacidad de absorción y por estar fabricadas con materiales lavables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  2. 2 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  3. 3 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  6. 6 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  7. 7 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  8. 8 Seis detenidos en Cártama por cultivar marihuana en una finca, donde tenían plantaciones de hasta tres metros
  9. 9

    Ventas, bares y restaurantes donde comer muy bien en el Bosque de Cobre
  10. 10 Tirotean la fachada de un edificio en Palma-Palmilla: se cuela una bala por la ventana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las mejores braguitas menstruales para uso diario: cómodas y seguras hasta con flujo abundante

Las mejores braguitas menstruales para uso diario: cómodas y seguras hasta con flujo abundante