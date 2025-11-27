Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Moda hogar

Los mejores albornoces para niños para estar cómodos y divertirse en casa

Los albornoces infantiles están fabricados con materiales suaves y de secado rápido. Ofrecen una variedad de diseños atractivos. Se usan después del baño para mantener a los niños cómodos y listos para jugar.

Redacción De Tiendas

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:17

Los albornoces infantiles combinan comodidad y practicidad en la rutina diaria de los más pequeños. Tras el baño o una tarde de juegos, estas ... prendas ofrecen una sensación agradable y ayudan a mantener la piel seca gracias a tejidos absorbentes como el algodón o la microfibra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  2. 2 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  3. 3 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  4. 4 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  5. 5 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  6. 6 La investigación por las cuatro muertes de Torrox apunta a una instalación defectuosa en el termo de gas para calentar el agua
  7. 7 El TSJA admite a trámite el recurso de unos vecinos que se oponen la construcción de un bloque de VPO junto a sus pisos
  8. 8

    Un recurso complica el estudio de opciones para la Nueva Rosaleda en Málaga
  9. 9 Puertos del Estado devuelve el proyecto de la Torre a Málaga y sugiere repetir el concurso
  10. 10

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los mejores albornoces para niños para estar cómodos y divertirse en casa

Los mejores albornoces para niños para estar cómodos y divertirse en casa