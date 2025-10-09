Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Hidrata, da firmeza y reduce las manchas: Así es la crema de día Revitalift Láser de L'Oréal Paris

L'Oréal Paris Revitalift Láser Crema de Día Nº1 Antiarrugas ofrece hidratación intensa, protección solar SPF25 y una fórmula avanzada para combatir los signos de la edad en la piel madura.

Redacción De Tiendas

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:42

La L'Oréal Paris Revitalift Láser Crema de Día Nº1 Antiarrugas está diseñada para el cuidado de la piel madura, gracias a su ... fórmula enriquecida con Pro-Retinol y protección solar SPF25. Esta crema proporciona hidratación intensa, refuerza la firmeza y ayuda a reducir las manchas oscuras, combinando la experiencia de la cosmética coreana con la investigación dermatológica europea. El enfoque en ingredientes activos como el Pro-Xylane y el LHA proporciona un tratamiento que actúa sobre arrugas, textura y tono de la piel, aspectos que suelen preocupar a quienes utilizan cremas hidratantes de día.

