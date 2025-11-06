Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Belleza

Esta es la crema hidratante que transformará tu rutina diaria de cuidado facial y corporal

La crema hidratante corporal y facial Cetaphil proporciona una hidratación intensiva y duradera, respetando incluso las pieles más sensibles sin dejar sensación grasa.

Redacción De Tiendas

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:10

Encontrar una crema hidratante que combine eficacia, suavidad y respeto por la piel puede ser todo un reto, especialmente para personas con sequedad o ... sensibilidad cutánea. La crema hidratante corporal y facial Cetaphil ha conseguido posicionarse como una opción utilizada por muchos usuarios en el cuidado diario, gracias a que hidrata hasta 48 horas sin dejar sensación grasa. Su fórmula, desarrollada para pieles secas y sensibles, destaca por su alta tolerancia y ausencia de fragancia, lo que está formulada para reducir la posibilidad de irritaciones o brotes en pieles reactivas.

