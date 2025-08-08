Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Bronceado

Consigue un bronceado intenso, cuidando de tu piel con Babaria Exotic Bronze Coco F-0

Babaria Exotic Bronze Coco F-0 ofrece un bronceado intenso y natural con una fórmula hidratante respetuosa con la piel y el ecosistema marino, todo a un precio muy accesible.

Redacción De Tiendas

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:41

El Babaria Exotic Bronze Coco F-0 ha conseguido posicionarse como uno de los autobronceadores corporales más populares para quienes buscan un bronceado intenso ... y natural sin renunciar al cuidado de la piel. Este producto en formato crema destaca por su fórmula enriquecida con aceite de coco, un ingrediente conocido por sus propiedades hidratantes y emolientes, lo que ayuda a mantener la piel suave y nutrida durante y después de la exposición solar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  2. 2

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  3. 3 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  4. 4 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  5. 5 La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación
  6. 6 Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala
  7. 7 Los jabalíes se abonan a Málaga: una piara se pasea junto al estadio de La Rosaleda
  8. 8 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  9. 9

    El INE corrige su estadística: el crecimiento de la población de Málaga no se para
  10. 10

    La heladería de yogur griego Myka abre su primer local en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Consigue un bronceado intenso, cuidando de tu piel con Babaria Exotic Bronze Coco F-0

Consigue un bronceado intenso, cuidando de tu piel con Babaria Exotic Bronze Coco F-0