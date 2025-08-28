Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada con IA

Moda

Calzoncillos Boxer para Hombre de Bambú: Comodidad y sostenibilidad para el día a día

La suavidad y transpirabilidad del bambú hacen que los BOXR Calzoncillos Hombre Boxer de Bambú Pack de 4 sean una opción sostenible y cómoda para el uso diario y el deporte.

Redacción De Tiendas

Jueves, 28 de agosto 2025, 08:02

La comodidad diaria y el respeto al medio ambiente son dos prioridades que cada vez cobran más peso en la elección de la ropa ... interior masculina. Los BOXR Calzoncillos Hombre Boxer de Bambú Pack de 4 se presentan como una propuesta innovadora dentro del segmento de ropa interior, apostando por una composición de 95% fibra de bambú y 5% elastano. Esta combinación no solo proporciona una suavidad notable al tacto, sino que también garantiza una transpirabilidad superior, algo especialmente valorado por quienes buscan ropa interior antisudoración para hombre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga
  2. 2 Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo
  3. 3 Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga
  4. 4

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  5. 5 Fallece Emilio Benéitez, propietario del histórico Emily Bar de Málaga
  6. 6 Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta
  7. 7 Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas
  8. 8 Carnés falsos, alcohol a escondidas y borracheras: casetas familiares de la feria exigen que se impida entrar a menores no acompañados
  9. 9 Ya hay fecha para la reapertura de la calle Victoria al tráfico tras dos meses cerrada en Málaga
  10. 10 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Calzoncillos Boxer para Hombre de Bambú: Comodidad y sostenibilidad para el día a día

Calzoncillos Boxer para Hombre de Bambú: Comodidad y sostenibilidad para el día a día