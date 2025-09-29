Este spray bucal para perros y gatos es la solución natural para el mal aliento y la limpieza dental diaria

Higiene bucalEste spray bucal para perros y gatos es la solución natural para el mal aliento y la limpieza dental diaria
Un spray dental formulado con ingredientes naturales que facilita la higiene bucal diaria de perros y gatos, ayudando a combatir el mal aliento y la acumulación de placa de forma sencilla y rápida.
Redacción De Tiendas
Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:04
La higiene bucal de las mascotas es un aspecto que preocupa cada vez más a quienes conviven con perros y gatos. El DISANE Spray ... Higiene Bucal para Perros y Gatos surge como una alternativa cómoda para quienes buscan combatir el mal aliento y facilitar la limpieza dental diaria sin recurrir al cepillado tradicional. Este spray destaca por su formato de 150ml y una fórmula basada en ingredientes naturales, pensada para neutralizar el mal olor de boca y reducir la acumulación de placa y sarro de manera sencilla.
Una de las grandes ventajas de este producto es su facilidad de uso: basta con aplicar unas pulverizaciones en la boca del animal para que, gracias a los movimientos de la lengua, el producto se distribuya y actúe en toda la cavidad oral. Esto lo convierte en una opción especialmente útil para mascotas que rechazan el cepillo o las pastas dentales convencionales. Además, el DISANE Spray Higiene Bucalpromete un aliento más fresco y una protección duradera del esmalte, lo que resulta atractivo para dueños que buscan una solución rápida y eficaz contra el mal olor y la suciedad dental.
Spray higiene bucal para perros y gatos DISANE
