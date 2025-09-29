Este spray bucal para perros y gatos es la solución natural para el mal aliento y la limpieza dental diaria

La higiene bucal de las mascotas es un aspecto que preocupa cada vez más a quienes conviven con perros y gatos. El DISANE Spray ... Higiene Bucal para Perros y Gatos surge como una alternativa cómoda para quienes buscan combatir el mal aliento y facilitar la limpieza dental diaria sin recurrir al cepillado tradicional. Este spray destaca por su formato de 150ml y una fórmula basada en ingredientes naturales, pensada para neutralizar el mal olor de boca y reducir la acumulación de placa y sarro de manera sencilla.

