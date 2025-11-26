Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada con IA

Orden en casa

Renueva tus perchas con estos modelos para un armario ordenado y bien aprovechado

Perchas antideslizantes y diseños finos ayudan a aprovechar el espacio del armario, pero los materiales y acabados marcan la diferencia en cómo cuidas cada prenda y mantienes el orden.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:26

Un armario ordenado comienza con la elección de perchas adecuadas. La variedad de modelos disponibles hoy en día responde a diferentes necesidades: desde perchas ... extrafinas que multiplican la capacidad del espacio hasta diseños antideslizantes que mantienen cada prenda en su sitio, sin importar el tejido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  3. 3 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  4. 4 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga
  5. 5 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  6. 6 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  7. 7 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  8. 8

    Las lluvias dejan hasta 15 litros durante la madrugada y mejoran las reservas en Málaga
  9. 9 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  10. 10

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Renueva tus perchas con estos modelos para un armario ordenado y bien aprovechado

Renueva tus perchas con estos modelos para un armario ordenado y bien aprovechado