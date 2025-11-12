Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Soluciones

Los quitapelusas eléctricos que realmente merecen la pena porque dejan tu ropa como nueva

Descubre cómo los quitapelusas eléctricos pueden devolver el aspecto original a tu ropa y tejidos del hogar, con diferencias clave en potencia, autonomía y facilidad de uso según cada modelo.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:21

Las prendas que desarrollan bolitas y pelusas con el uso diario pueden perder rápidamente su aspecto cuidado. Un quitapelusas eléctrico ayuda a restaurar la ... apariencia original de jerseys, abrigos, mantas o incluso tapicerías, eliminando esos restos de fibras que se acumulan tras los lavados o el roce. Estos dispositivos funcionan mediante cuchillas giratorias protegidas por una rejilla, lo que permite tratar diferentes tejidos sin provocar daños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  2. 2 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  3. 3 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  4. 4 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  5. 5 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  6. 6 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  7. 7 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?
  8. 8 Arrestan a un vecino de Gaucín por matar al novio de su exmujer y abandonar el cadáver en Alpandeire
  9. 9 «Era una locura: las estanterías acababan vacías cada noche»: el primer híper de Andalucía celebra sus 50 años
  10. 10 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los quitapelusas eléctricos que realmente merecen la pena porque dejan tu ropa como nueva

Los quitapelusas eléctricos que realmente merecen la pena porque dejan tu ropa como nueva