Protege tus objetos de valor con esta caja fuerte compacta, segura y práctica

La CDC DIGI 6.6L combina tamaño compacto, doble sistema de acceso y montaje seguro para ofrecer protección práctica y discreta de objetos de valor en casa u oficina.

Redacción De Tiendas

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:00

La seguridad en el hogar y la oficina es una prioridad creciente, y la CDC DIGI 6.6L Caja Fuerte Ignífuga Anti-Robo Electrónica ... surge como una solución compacta y eficaz para proteger objetos de valor como dinero, documentos o armas en efectivo. Este modelo destaca por su tamaño reducido (17 x 23 x 17 cm) y su capacidad de 6,6 litros, lo que permite instalarla fácilmente en cualquier rincón sin sacrificar espacio útil. Su diseño moderno y acabado en color negro facilita que pase desapercibida, aportando discreción y funcionalidad a partes iguales.

