Organiza el caos de tu trastero, garaje o despensa con estas prácticas estanterías metálicas

El desorden en garajes, trasteros y despachos suele ser un problema habitual cuando faltan soluciones robustas para almacenar objetos de todo tipo. Las estanterías ... metálicas de almacenaje han evolucionado para responder a esa necesidad, combinando estructuras resistentes con diseños que aprovechan al máximo el espacio vertical.

A continuación se presentan distintas propuestas, desde alternativas económicas hasta opciones de gama media, todas ellas pensadas para quienes buscan ordenar y aprovechar cada centímetro de su espacio sin complicaciones.

ESTANTERÍA METÁLICA MULTIUSOS DE T-LOVENDO.ES

Diseñada con estructura metálica galvanizada, esta estantería multiusos de T-LOVENDO.ES ofrece cuatro baldas de MDF ajustables en altura y soporta hasta 100 kg por estante. Su sistema de montaje sin tornillos facilita la instalación, mientras que las dimensiones compactas la convierten en una opción robusta y funcional para organizar cualquier espacio con eficacia y resistencia.

ESTANTERÍA MODULAR DE THINIA HOME

Con estructura robusta de acero y baldas de MDF antihumedad, el pack de estanterías modulares THINIA HOME ofrece cinco estantes ajustables y soporta hasta 875 kg cada una. El montaje sin tornillos y las barras de refuerzo proporcionan estabilidad, mientras que las dimensiones de 90 x 40 x 180 cm maximizan el espacio disponible para un almacenaje eficiente y seguro.

ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA SONGMICS

Con estructura de acero galvanizado y cinco estantes ajustables, el juego de estanterías metálicas SONGMICS destaca por su robustez y capacidad de carga de hasta 875 kg. El sistema modular permite dividir cada unidad y adaptar el espacio según necesidad, mientras que los refuerzos y fijaciones aportan estabilidad y seguridad en cualquier entorno de almacenaje.

ESTANTERÍA METÁLICA MODULAR NYANA

Con estructura modular versátil, el set de estanterías metálicas Nyana Home presenta cinco baldas ajustables de MDF y barras transversales para mayor estabilidad. Su capacidad total de 875 kg y montaje sin tornillos permiten organizar cargas pesadas con facilidad. El diseño galvanizado y los pies de plástico refuerzan la resistencia y protegen el suelo en cualquier entorno.

ESTANTERÍA METÁLICA MI KO MI KA

Con estructura de acero galvanizado, la estantería Mi Ko Mi Ka cuenta con cinco baldas y una capacidad total de 875 kg. Incluye patas niveladoras para ajustar la estabilidad en diferentes superficies. El diseño robusto y las dimensiones generosas permiten almacenar objetos voluminosos.

ESTANTERÍA METÁLICA MODULAR DE T-LOVENDO.ES

Con estructura de acero galvanizado y cinco baldas de MDF ajustables, este set de estanterías metálicas destaca por su capacidad de carga de hasta 875 kg por unidad y montaje sin tornillos. El diseño modular permite dividirlas en bancos de trabajo, aportando versatilidad y estabilidad en espacios de almacenaje exigentes, tanto domésticos como profesionales.

ESTANTERÍA CROMADA CON BALDAS AJUSTABLES DE AMAZON BASICS

Con estructura de acero cromado, la estantería Amazon Basics de cinco baldas ajustables destaca por su capacidad de carga de hasta 800 kg y sus patas niveladoras, que proporcionan estabilidad en superficies irregulares. Las barandillas en cada estante evitan caídas de objetos, mientras que el sistema de ajuste sin herramientas facilita la configuración según las necesidades del espacio.

ESTANTERÍA MODULAR METÁLICA DE 7H SEVEN HOUSE

Con estructura modular galvanizada, el pack de estanterías 7H SEVEN HOUSE incorpora tres baldas ajustables y soporta hasta 120 kg en total. Su montaje rápido sin herramientas y los topes antideslizantes proporcionan estabilidad. El acabado metálico resistente aporta durabilidad y un aspecto industrial, adaptándose a diferentes espacios de almacenaje con gran versatilidad y funcionalidad.

ESTANTERÍA ESTRECHA DE AMAZON BASICS

Con estructura de acero negro resistente, la estantería Amazon Basics de 4 baldas ajustables permite organizar objetos en espacios reducidos. Los estantes de rejilla se regulan cada 2,5 cm sin herramientas y soportan hasta 90 kg cada uno. Las patas niveladoras aportan estabilidad, asegurando almacenamiento seguro y práctico en cocinas, oficinas o garajes.

ESTANTERÍA MODULAR DE CUBOS AWTATOS

Con estructura modular de rejilla metálica, la estantería AWTATOS de 12 cubos permite organizar objetos de forma flexible y personalizada. Sus conectores de ABS refuerzan la estabilidad, mientras que los paneles elevados protegen de la humedad. El acabado en negro mate aporta un aspecto moderno y las láminas impermeables facilitan la limpieza diaria del sistema de almacenaje.