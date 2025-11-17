Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Funcionalidad

Las mejores mesas plegables para dentro y fuera de casa

Existen modelos plegables que ahorran espacio, son fáciles de transportar, resistentes y se montan sin complicaciones. Estas características permiten su uso en diversas situaciones, como reuniones o eventos al aire libre.

Redacción De Tiendas

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:03

La versatilidad de una mesa plegable se observa en hogares con poco espacio, terrazas, jardines y durante celebraciones improvisadas. Estos muebles se utilizan para ... proporcionar una superficie adicional para comer, trabajar o reunir a familiares y amigos. Los modelos actuales se caracterizan por su diseño compacto, la facilidad de transporte y su resistencia al uso frecuente, tanto en interiores como al aire libre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  2. 2 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  4. 4 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  5. 5 Absueltas del robo de un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja en Benalmádena
  6. 6 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  7. 7 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  8. 8 Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas
  9. 9 La borrasca Claudia sonríe a Málaga y deja acumulados de más de 150 litros en zonas del interior
  10. 10 Andalucía activa un nuevo aviso por «chubascos localmente fuertes y persistentes» para este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las mejores mesas plegables para dentro y fuera de casa

Las mejores mesas plegables para dentro y fuera de casa