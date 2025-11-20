Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada con IA

Hogar

Llena tu hogar de aromas relajantes con estos difusores de aceites

Los difusores ultrasónicos cuentan con luz ambiental, un temporizador ajustable y un control inteligente que se adapta al tamaño del espacio y a la rutina diaria.

Redacción De Tiendas

Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:59

Un difusor de aceites esenciales dispersa una fina niebla aromática mediante tecnología ultrasónica, que mejora la dispersión del aroma al romper las moléculas ... de agua y aceite en partículas diminutas. Esta tecnología asegura una distribución uniforme del aroma y mantiene la integridad de los aceites esenciales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  3. 3 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  4. 4 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  5. 5 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  6. 6 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  7. 7

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  8. 8 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía
  9. 9 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  10. 10

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Llena tu hogar de aromas relajantes con estos difusores de aceites

Llena tu hogar de aromas relajantes con estos difusores de aceites