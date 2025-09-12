Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Protege tu coche del sol de forma eficaz con este paraguas para el parabrisas

El FUREINSTORE Parasol Paraguas para Coche Delantero combina un diseño plegable tipo paraguas con protección avanzada contra rayos UV, facilitando su uso diario y el almacenamiento en cualquier vehículo.

Redacción De Tiendas

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:20

El calor intenso dentro del coche puede resultar incómodo y perjudicial para los materiales del interior, especialmente en los meses de verano. El parasol ... paraguas para coche FUREINSTORE propone una solución diferente gracias a su diseño tipo paraguas, que destaca por ser plegable, ligero y fácil de manejar. Este parasol se adapta de forma universal a parabrisas de coches, SUV y camiones, y su tamaño de 125 x 65 cm lo convierte en una opción versátil para la mayoría de los vehículos, ayudando a mantener el habitáculo fresco y protegido.

