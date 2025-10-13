Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Confort y bienestar

¡Qué el frio no te pille por sorpresa!: Hazte con uno de estos radiadores de bajo consumo

Calentar la casa sin gastar de más es posible: los radiadores de bajo consumo ofrecen eficiencia y confort, pero la elección entre modelos depende del espacio, el tipo de uso y las funciones inteligentes que necesites.

Redacción De Tiendas

Lunes, 13 de octubre 2025, 08:25

Con la llegada del frío, es importante considerar cómo mantener la casa cálida sin aumentar significativamente la factura eléctrica. Los radiadores de bajo consumo ... han evolucionado y existen diferentes tipos que se pueden utilizar en dormitorios, salones amplios y baños. La selección incluye diversas tecnologías enfocadas en el consumo energético, lo que permite a los usuarios elegir según sus preferencias y requerimientos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  3. 3 Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión
  4. 4 La Primitiva del sábado deja un premio millonario en un bazar de Málaga
  5. 5 Un agente pide matrimonio a su novia en el acto de la Guardia Civil en Antequera
  6. 6 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  7. 7 Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025
  8. 8 Dos evacuados al Hospital de la Axarquía tras sufrir sendos infartos en la playa de Torrox
  9. 9 Luis Portero, caso reabierto 25 años después
  10. 10 Condecoración para Isabel, Lola y Milagros, las tres últimas matronas de la Guardia Civil en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¡Qué el frio no te pille por sorpresa!: Hazte con uno de estos radiadores de bajo consumo

¡Qué el frio no te pille por sorpresa!: Hazte con uno de estos radiadores de bajo consumo